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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что первый этап украинского контрнаступления оказался безрезультативным для Украины.
«Пресловутое контрнаступление, по крайней мере, первый этап не показал никакого результата, за исключением множества уничтоженной натовской техники и потерь в личном составе», — заявил Пушили в эфире телеканала «Россия 24».Однако он выразил предположение, что второй этап контрнаступления может стать более масштабным, так как ВСУ по-прежнему обладают значительными резервами военной техники, вооружения и живой силы.
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