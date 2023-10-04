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Пушилин раскрыл число российских военнопленных

Пушилин: Около 500 российских военных находятся в украинском плену
04 октября 2023, 10:47
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Около пятисот российских военнослужащих в настоящее время находятся в украинском плену. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
При этом он отметил, что украинская сторона не предоставляет никаких данных о военнопленных, поэтому раздобыть данные пленных бойцов было довольно сложно, но это удалось. В эфире телеканала «Соловьёв. Live.» глава ДНР также отметил, что счет солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в российском плену, идет на тысячи.

«Цифры военнопленных с той и другой стороны просто несопоставимы», — подчеркнул Пушилин.


По словам главы ДНР, украинские военнослужащие, попавшие, а чаще — сдавшиеся в плен, содержатся в пенитенциарных учреждениях по всей территории России.

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#данные
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Новости СВО: где идут активные бои и какое оружие применяют ВСУ
04 октября 2023, 10:34

Фото: iStock/zabelin

Украинские формирования продолжают использовать кассетные боеприпасы для нанесения ударов по российским территориям. Минувшей ночью обстрелам со стороны ВСУ подверглась Брянская область. На линии фронта противник успехов не имеет. Ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском направлении. Редакция «Радио 1» расскажет об актуальной обстановке в зоне СВО и о том, на каких направлениях имеют преимущество российские войска.

ВСУ обстреляли Брянскую область кассетными боеприпасами

 
Военнослужащие Украины вновь применили для обстрела российской территории кассетные боеприпасы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, атаке со стороны ВСУ подверглись четыре района области. Пострадавших среди населения нет. Повреждения получили жилые и хозяйственные постройки.

 

ПВО сбила 31 дрон над российскими регионами

 
Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью российская ПВО отразила атаки 31 украинских беспилотника над тремя российскими регионами – Белгородской, Брянской и Курской областями. В результате происшествия никто не пострадал.

 
Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ в Крыму
Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ в Крыму

ПВО сбила над Черным морем ракету ВСУ

 
Российская система ПВО зафиксировала и уничтожила украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над акваторией Черного моря. Об этом сообщило российское оборонное ведомство. Попытка террористической атаки была пресечена в 20:30 по мск.
 

Последние новости СВО

 
Телеграм-канал «Рыбарь» сообщил об успешном поражении российскими военнослужащими цеха по выпуску взрывчатых веществ в Днепропетровской области Украины. ВС РФ ведут массированные обстрелы мест рассредоточения украинских бойцов, в том числе из огнеметной системы «Солнцепек». Российские военнослужащие не только отбивают атаки противника, но и идут в наступление на нескольких участках фронта. На Кременском участке продолжаются эпизодические бои в районе Серебрянского лесничества.

ВС РФ атакуют противника в районе Белогоровки. На Донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии ведут штурмовые действия на подступах к Новомихайловке и в Марьинке. Также они продолжают идти в атаку в районе Андреевки. ВС РФ взяли инициативу на Угледарском направлении. В районе Приютного российские войска перешли к наступательным действиям. 

По информации телеграм-канала WarGonzo, российские военнослужащие обстреливают позиции ВСУ в Лимане, Чернещине, Купянске и Ивановке. Под огнем противника ВС РФ находятся в Курдюмовке, Бахмуте, Берховке и Озеряновке.
На Ореховском направлении ВСУ пытаются продвинуться к западу от Вербового. «Серую зону» удалось занять противнику в районе населенного пункта Невельского. На Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия.

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#минобороны рф
#дрон
#боеприпасы
#сво
#всу
#вс рф
#пво
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Глава ЛНР Пасечник рассказал об успехах ВС РФ на линии фронта
Пасечник: ВС РФ за неделю полностью сковали ВСУ по всей линии фронта в ЛНР
04 октября 2023, 10:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные в течение недели смогли полностью сковать наступления ВСУ по всей линии фронта в ЛНР. Об этом сообщает глава республики Леонид Пасечник в своём Telegram-канале.
Также Пасечник уточнил, что за прошедшую неделю ВС РФ смогли подавить 18 воздушных и 16 сухопутных попыток украинских военных атаковать территорию ЛНР.

В результате неудачных наступлений в рядах ВСУ постарадали и погибли свыше 200 военнослужащих на трёх направлениях. 

Кроме того, ВС РФ уничтожили 11 единиц артиллерии и миномётов, порядка 30 беспилотников, девять военных автомобилей, несколько складов вооружения ВСУ и иную военную аппаратуру и технику.

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#лнр
#вс рф
#всу
#спецоперация
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Гладков: Из-за работы ПВО в Белгороде повреждено административное здание
04 октября 2023, 09:31

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

Административное здание в Белгороде повреждено обломками сбитого беспилотника. Также в результате работы противовоздушной обороны пострадали частный дом и три автомобиля в селе Шишино Белгородского района.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Губернатор уточнил, что сегодня ночью, между 1:00 и 2:00, средства ПВО работали над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами области. По предварительным данным, было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не менее 19 украинских дронов.

В настоящее время уточняются разрушения от падения обломков. Пока известно о повреждении административного здания в Белгороде. В селе Шишино Белгородского района в частном доме выбиты окна. Там же повреждения получили три автомобиля. Утром специальные районные и муниципальные комиссии начнут обход территорий. В случае обнаружения новых повреждений, власти организуют ремонтно-восстановительные работы, сообщил Гладков.

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#губернатор
#Вячеслав Гладков
#пво
#беспилотник
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Стало известно о планах ВСУ создать линию обороны вокруг Купянска
Марочко: ВСУ пытаются выстроить вокруг Купянска сплошную линию обороны
04 октября 2023, 08:21

Фото: РИА Новости / Сергей Аверин

Вооружённые силы Украины переходят к обороне вокруг Купянска, пытаясь создать сплошную защитную линию. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко агентству РИА Новости.

«В районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Подолы отмечено ведение противником инженерных работ по возведению новых и усовершенствованию уже возведенных фортификационных сооружений. Между опорными пунктами и укрепрайонами отмечена также новая система траншей, которая, по замыслу, вероятнее всего, должна превратиться в одну сплошную линию обороны Купянска», — рассказал Марочко агентству.
Эксперт сделал вывод, что исходя их действий украинской армии на этом участке местности, ВСУ переходят к обороне и позиционному ведению боевых действий. 

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#эксперт
#новости
#лнр
#всу
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Богомаз: ВСУ обстреляли кассетными снарядами несколько районов Брянской области
04 октября 2023, 08:03

Фото: istockphoto/Standart

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли кассетными боеприпасами сразу четыре района Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
Губернатор уточнил, что под удар украинской артиллерии попали Севский, Погарский, Климовский и Трубчевский районы области. В Трубчевском районе был атакован, в частности, поселок Белая Березка. Жителей населенного пункта попросили спуститься в укрытия. Александр Богомаз также сообщил, что среди людей пострадавших в результате обстрелов кассетными снарядами нет. Однако были  повреждены жилые и хозяйственные постройки.

По словам губернатора, специальные районные и муниципальные комиссии в настоящее  время осматривают пострадавшие территории, чтобы уточнить последствия разрушений в результате обстрелов.

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#губернатор
#пострадавшие
#удар
#всу
#рсзо
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Минобороны: ПВО сбила 31 дрон над Белгородской, Брянской и Курской областями
04 октября 2023, 08:03

Фото: istock / NiseriN

За ночь с 3 по 4 октября дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России отразили атаки 31 украинских БПЛА. Информацию сообщает Министерство обороны России в телеграм-канале.

По информации ведомства, военнослужащие армии России пресекли попытки Киева совершить террористические атаки по объектам в Российской Федерации. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над тремя регионами — Брянской, Белгородской, и Курской областями.

«Был перехвачен и уничтожен 31 украинский БПЛА самолетного типа», — подчеркнули в Минобороны.
Кроме того, воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта у мыса Тарханкут в Крыму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Удары по регионам России, граничащих с Украиной, стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#владимир путин
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#всу
#минобороны
#рф
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Российские военные пресекли попытку высадки десанта ВСУ в Крыму
ВКС России пресекли попытку высадки десанта ВСУ в Крыму
04 октября 2023, 07:35

Фото: istock / Tomas Ragina

Воздушно-космические силы (ВКС) России пресекли попытку высадки украинского десанта у мыса Тарханкут в Крыму. Информацию об этом сообщает Министерство обороны России
По информации ведомства, ВСУ пытались совершить теракт ночью 4 октября.

«В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать в районе Андреевки и Клещеевки под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#теракт
#вкс
#всу
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ВСУ при попытке атаки под Артёмовском понесли значительные потери
Астафьев: ВСУ при попытке атаки под Артёмовском понесли значительные потери
04 октября 2023, 06:10

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ВС Украины предприняли безуспешные попытки атаковать в районе Андреевки и Клещеевки под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишут РИА Новости.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что ВСУ продолжают атаковать на южном фланге Артемовска в районе Андреевки, Клещеевки и Курдюмовки.

«В зоне ответственности Южной группировки войск противник предпринимал безуспешные атаки в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное Донецкой Народной Республики, в результате которых понес значительные потери в живой силе и технике», — цитирует агентство слова Астафьева.

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#днр
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РИА Новости: Мэр Воркуты возглавит добровольческий отряд «Печора» в зоне СВО
04 октября 2023, 06:07

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников, который ранее ушёл добровольцем в зону специальной военной операции, возглавит добровольческий отряд «Печора» из уроженцев Республики Коми, входящий в состав добровольческой казачьей бригады «Сибирь». Об этом он сам рассказал в беседе с РИА Новости.
«Добровольческая десантно-штурмовая бригада "Сибирь" — прославленное легендарное подразделение. Большая честь, что попал я именно сюда, и сейчас мы формируем отряд республики Коми - это "Печора", отряд в составе бригады "Сибирь". Командование назначило командиром отряда "Печора», — сказал Шапошников журналистам.

В конце марта 2023 года Ярослав Шапошников во время митинга объявил, что пойдет служить по контракту в зону спецоперации. Он  отметил, что это решение было принято осознанно. Шапошников добавил, что приостановил полномочия мэра Воркуты, а его обязанности сейчас исполняет первый заместитель главы администрации.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым поднял тему о работе добровольческих подразделений в зоне спецоперации.


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