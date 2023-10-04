Пушилин раскрыл число российских военнопленных

Фото: сайт Кремля
Около пятисот российских военнослужащих в настоящее время находятся в украинском плену. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
При этом он отметил, что украинская сторона не предоставляет никаких данных о военнопленных, поэтому раздобыть данные пленных бойцов было довольно сложно, но это удалось. В эфире телеканала «Соловьёв. Live.» глава ДНР также отметил, что счет солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящихся в российском плену, идет на тысячи.
По словам главы ДНР, украинские военнослужащие, попавшие, а чаще — сдавшиеся в плен, содержатся в пенитенциарных учреждениях по всей территории России.
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«Цифры военнопленных с той и другой стороны просто несопоставимы», — подчеркнул Пушилин.
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Александр Бойцов