Пушилин оценил обстановку на артемовском направлении

Фото: сайт Кремля
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале поделился мнением о ситуации на артемовском направлении. Он описал ее как стабильно напряженную.
Пушилин также отметил, что он посетил 1-й армейский корпус, который активно участвует в боевых действиях на артемовском направлении. Кроме того, он наградил 3-й гвардейский отдельный батальон орденом Республики и вручил Золотую звезду Героя ДНР командиру 58-го гвардейского отдельного батальона специального назначения.
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Артем Кузьмин