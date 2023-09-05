Пушилин: Под обстрелом Донецка со стороны ВСУ погибла пенсионерка

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Пенсионерка из Донецка погибла под украинским обстрелом, сообщил врио главы региона в своем Telegram-канале.
«В результате обстрелов противника погибла женщина 1937 г.р. в Кировском районе столицы региона», - прокомментировал ситуацию Пушилин.
Еще семь человек получили ранения, в том числе и подросток 2006 года рождения, отметил глава ДНР.
«Всего противник совершил 83 обстрела, выпустив 322 боеприпаса реактивной артиллерии, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа», - заключил Пушилин.
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