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По его словам, на территории Марьинки украинские военнослужащие уже успели создать крайне сильный укрепрайон.
«Ранее я уже называл приблизительные сроки освобождения Марьинки, и мне казалось, что она вот-вот будет освобождена. Особенно после того, как российские войска освободили больше ее половины. Но там серьезный укрепрайон, противник перебрасывает постоянно резервы», - подчеркнул Пушилин.Он также рассказал, что чеченские подразделения уже сумели перебросить в Марьинку. ни займутся ее освобождением.
Ранее «Радио 1» сообщало, что танк Т-90М «Прорыв» уничтожил бойцов ВСУ.