Пушилин поручил наградить экипаж танка, который остановил атаку колонны бронетехники ВСУ

Фото: сайт Кремля
Врио главы ДНР Денис Пушилин поручил наградить экипаж танка, остановивший атаку колонны бронетехники ВСУ в Запорожской области. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Отмечается, что экипаж танка в одном бою уничтожил 7 единиц бронетехники украинских войск, а также поразил несколько противотанковыми управляемыми ракетами и артиллерией. Во время боя танк ВС РФ не пострадал.
Напомним, солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 в ходе боя на Краснолиманском направлении. По словам одного из военнослужащих, во время атаки ВСУ российские военные подбили одну БМП. Вторая бронемашина покинула местность.
Украинских солдат в БМП не оказалось. Брошенная БМП была доставлена в тыл. Это первый трофей подобного типа, добытый ВС РФ в зоне специальной операции.
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Напомним, солдаты 20-й армии Западного военного округа впервые захватили шведскую БМП CV90 в ходе боя на Краснолиманском направлении. По словам одного из военнослужащих, во время атаки ВСУ российские военные подбили одну БМП. Вторая бронемашина покинула местность.
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Екатерина Коршунова