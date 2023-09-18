Пушилин сделал важное заявление после обстрела Донецка

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при обстреле центра Донецка со стороны ВСУ повреждено здание гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, никто не пострадал.
«В результате обстрела вооруженными формированиями Украины центра Донецка зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуре. Погибших и раненых, по предварительной информации, нет», - заявил Пушилин в своем Telegram-канале.
ВСУ нанесли несколько ударов по самому центру Донецка. У здания администрации главы ДНР прогремело несколько взрывов. По даннымиглавы города Алексея Кулемзина, произошло прямое попадание в кровлю административного здания на бульваре Пушкина в Ворошиловском районе.
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