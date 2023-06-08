Пушилин призвал отодвинуть ВСУ на 500 км от границ

Фото: Фотобанк Московской области
Денис Пушилин призвал отодвинуть ВСУ минимум на 500 км от границ
Освобождения новых регионов РФ уже недостаточно, поэтому требуется отодвигать ВСУ минимум на 500 километров, а затем освобождать всю Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, ВСУ продолжат обстреливать территории РФ и устраивать диверсии. Он подчеркнул, что такая тенденция связана с тем, что киевский режим считается марионеточным. Им управляют страны Запада.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Пушилин заявил об отсутствии ВСУ в Артемовске.
По его словам, ВСУ продолжат обстреливать территории РФ и устраивать диверсии. Он подчеркнул, что такая тенденция связана с тем, что киевский режим считается марионеточным. Им управляют страны Запада.
«Как минимум, сейчас это нужно уже отодвигать на 500 километров. Мы понимаем карту Украины, и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде», - отметил Пушилин.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Пушилин заявил об отсутствии ВСУ в Артемовске.
Татьяна Лаврова