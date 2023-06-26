Пушилин раскрыл важность взятия укрепрайона «Зверинец» у Марьинки

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По его словам, указанный укрепрайон считается довольно серьезным. Так, ВСУ делали все возможное, чтобы как можно дольше на нем удержаться.
«Зверинец – это некая высота и очень серьезный укрепрайон, за который противник держался на протяжении последних нескольких месяцев, в течение которых наши подразделения пытались занять данный укрепрайон. И сейчас это позволяет развивать дальнейшее наступление, как, например, в направлении поселка Победа», - уточнил Пушилин.
Он также рассказал, что до того момента, пока украинские боевики находились на высоте, которая достигает 211 метров, у ВС РФ не было возможности развивать освободительную операцию.
Пушилин объяснил, что наступление в сторону поселка Победа позволит российским силам охватить Марьинку с юга.
Ранее «Радио 1» сообщало, что два MRAP ВСУ уничтожены на Времевском выступе.