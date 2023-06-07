Пушилин рассказал, зачем Украина пошла на разрушение Каховской ГЭС

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Пушилин раскрыл причину, по которой Украина решилась на разрушение Каховской ГЭС
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина умышленно разрушила Каховскую ГЭС, опасаясь наступления со стороны России.
По его словам, ВСУ действительно пытаются наступать на некоторых участках линии соприкосновения. В ход уже пошло и западное вооружение, в том числе и танки Leopard.
Пушилин уверен, что Украина специально устроила разрушение Каховской ГЭС, так как киевские власти решили, что вред от этого для России будет больше, чем для Украины.
Ранее Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом впервые прокомментировал подрыв Каховской ГЭС. Путин назвал это «варварской акцией Киева».
«Мы видим - по крайней мере, я не исключаю, - что в какой-то части они... решили себя обезопасить, чтобы в полной мере переключиться на пресловутое контрнаступление на других участках фронта», - цитирует РИА Новости Пушилина.
Пушилин уверен, что Украина специально устроила разрушение Каховской ГЭС, так как киевские власти решили, что вред от этого для России будет больше, чем для Украины.
Ранее Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом впервые прокомментировал подрыв Каховской ГЭС. Путин назвал это «варварской акцией Киева».
Элина Позднякова