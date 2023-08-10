Пушилин: Российские военные выбили ВСУ из Урожайного в ДНР

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Российские военные выбили ВСУ из Урожайного, где они смогли на некоторое время закрепиться, однако понесли потери и отступили. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что ВСУ не сразу смогли закрепиться в северной части Урожайного.
Таким образом, по его словам, ВСУ вынуждены были вернуться на ранее занимаемые позиции. При этом в районе Старомайорского противнику не удаётся улучшить свои позиции. Там продолжаются боевые действия.
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«Как только противник закрепился в северной части Урожайного, были нанесены соответствующие артиллерийские удары, также была задействована авиация, противник понес потери: техника там и осталась стоять», - рассказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».
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Элина Позднякова