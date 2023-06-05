Пушилин: Российские силы отразили несколько атак ВСУ на Авдеевском направлении

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В ДНР рассказали об отражении нескольких атак Вооруженных сил Украины
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что за последние дни российским силам удалось отразить несколько атак ВСУ на Авдеевском направлении, сообщает «РИА Новости».
В районе населенного пункта Водяное украинцы предприняли достаточно агрессивные наступательные действия. Прорвать российскую оборону им не удалось, однако, боевое столкновение все еще продолжается.
Контрнаступательные действия были предприняты и в районе населенного пункта Опытное. Противник был успешно отброшен, понеся потери.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали, как российским силам удалось предотвратить высадку украинских террористов на окраине Новой Таволжанки.
В районе населенного пункта Водяное украинцы предприняли достаточно агрессивные наступательные действия. Прорвать российскую оборону им не удалось, однако, боевое столкновение все еще продолжается.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали, как российским силам удалось предотвратить высадку украинских террористов на окраине Новой Таволжанки.
Евгения Парфентьева