Пушилин считает, что Запад постепенно перекроет поставки оружия Украине

Фото: сайт Кремля
Глава ДНР Денис Пушилин считает, что ситуация с палестино-израильским конфликтом может негативно повлиять на поставки вооружения на Украину, однако это произойдет не сразу. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Он рассказал, что просматриваются некоторые изменения на украинской стороне. Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем должна повлиять на объемы поставок вооружения и техники со стороны стран Запада, считает Пушилин.
По его словам, Украина уже уходит на второй план по информационной повестке. Таким образом, Пушилин уверен, что все задачи СВО будут выполнены, а территория ДНР будет полностью освобождена от киевского режима.
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«Не нужно здесь испытывать иллюзий, что Запад единомоментно перекроет все поставки для украинского режима, но, тем не менее, здесь не исключено, что акценты будут все же смещаться», - заявил Пушилин.
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Элина Позднякова