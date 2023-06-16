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«Очередной массированный удар ВФУ нанесли по мирным кварталам Кировского района Донецка. Снаряд, предположительно, из РСЗО HIMARS, попал в оживленную остановку общественного транспорта», - прокомментировал ситуацию Пушилин.
Напомним, врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины палили по Каховской ГЭС на протяжении долгого времени. По словам Сальдо, атаки станции велись месяцами, потому, в итоге, для катастрофы хватило небольшого удара. «Все было рассчитано», подытожил губернатор.
Ранее «Радио 1» сообщало, как турецкое издание dikGAZETE заявило, что контрнаступление Вооруженных сил Украины войдет в историю, как самая позорная операция.