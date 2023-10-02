Пушилин сообщил о круговой обороне украинских войск в районе Купянска

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ВСУ дано указание держать круговую оборону у Купянска и Боровой.
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что украинское командование указало ВСУ держать круговую оборону Купянска и Боровой в Харьковской области.
Но, по его мнению, это «не исключает каких-то активных действий наступательных» ВСУ.
Также стало известно, что российским дронам удаётся эффективно рассекречивать позиции снайперов ВСУ. Украинские снайперы оказались под угрозой российских дронов, которые рассекречивают их позиции. Солдаты ВСУ признают профессионализм российских снайперов, сообщается в материале.
Ранее сообщалось, что у раненых украинских военных врачи всё чаще диагностируют инфекционное заболевание, устойчивое к большинству имеющихся антибиотиков. Также уточняется, что подобные случаи фиксируются не только на Украине, но и в тех странах, куда бойцов ВСУ доставляли на лечение. Таким образом, заражение происходит в украинских госпиталях и в тех местах, где пребывают беженцы с Украины в других странах.
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«На северной части от линии фронта мы видим пока что сосредоточивание внимания больше именно на том, чтобы укрепить линию обороны. Перехват был сигналов, что они давали команду по поводу того, чтобы была возможность держать круговую даже оборону в районе населенных пунктов Купянск, а также Боровая», - заявил Пушилин.
Также стало известно, что российским дронам удаётся эффективно рассекречивать позиции снайперов ВСУ. Украинские снайперы оказались под угрозой российских дронов, которые рассекречивают их позиции. Солдаты ВСУ признают профессионализм российских снайперов, сообщается в материале.
Ранее сообщалось, что у раненых украинских военных врачи всё чаще диагностируют инфекционное заболевание, устойчивое к большинству имеющихся антибиотиков. Также уточняется, что подобные случаи фиксируются не только на Украине, но и в тех странах, куда бойцов ВСУ доставляли на лечение. Таким образом, заражение происходит в украинских госпиталях и в тех местах, где пребывают беженцы с Украины в других странах.
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Мария Фирсова