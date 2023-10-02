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Пушилин сообщил о круговой обороне украинских войск в районе Купянска

02 октября 2023, 12:50
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

ВСУ дано указание держать круговую оборону у Купянска и Боровой.
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что украинское командование указало ВСУ держать круговую оборону Купянска и Боровой в Харьковской области.
«На северной части от линии фронта мы видим пока что сосредоточивание внимания больше именно на том, чтобы укрепить линию обороны. Перехват был сигналов, что они давали команду по поводу того, чтобы была возможность держать круговую даже оборону в районе населенных пунктов Купянск, а также Боровая», - заявил Пушилин.

Но, по его мнению, это «не исключает каких-то активных действий наступательных» ВСУ.

Также стало известно, что российским дронам удаётся эффективно рассекречивать позиции снайперов ВСУ. Украинские снайперы оказались под угрозой российских дронов, которые рассекречивают их позиции. Солдаты ВСУ признают профессионализм российских снайперов, сообщается в материале.

Ранее сообщалось, что у раненых украинских военных врачи всё чаще диагностируют инфекционное заболевание, устойчивое к большинству имеющихся антибиотиков. Также уточняется, что подобные случаи фиксируются не только на Украине, но и в тех странах, куда бойцов ВСУ доставляли на лечение. Таким образом, заражение происходит в украинских госпиталях и в тех местах, где пребывают беженцы с Украины в других странах.

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Новости СВО: обстановка на линии фронта, на каких направлениях закрепились ВСУ

#всу
#сво
#украина
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Российские бойцы успешно рассекречивают снайперов ВСУ
02 октября 2023, 12:03

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Российским дронам удаётся эффективно рассекречивать позиции снайперов ВСУ.
Газета The New York Times сообщает, что украинские снайперы оказались под угрозой российских дронов, которые рассекречивают их позиции.
 
«Приходится платить за возможность нажать на курок, особенно в век дронов и тепловизоров, которым неважно, как хорошо снайпер замаскирован. Тепло тел выдаёт позиции. Пыль, дым. вспышка от пули, которая летит со скоростью 2700 футов в секунду, легко можно заметить», – сказано в публикации.
Солдаты ВСУ признают профессионализм российских снайперов, сообщается в материале.

Ранее сообщалось, что у раненых украинских военных врачи всё чаще диагностируют инфекционное заболевание, устойчивое к большинству имеющихся антибиотиков. Также уточняется, что подобные случаи фиксируются не только на Украине, но и в тех странах, куда бойцов ВСУ доставляли на лечение. Таким образом, заражение происходит в украинских госпиталях и в тех местах, где пребывают беженцы с Украины в других странах.

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Новости СВО: обстановка на линии фронта, на каких направлениях закрепились ВСУ

#всу
#сво
#украина
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На Украине зафиксировано рекордное сокращение населения, мобилизация продолжается
Азаров: население на Украине сократилось до 23 миллионов человек
02 октября 2023, 11:24

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На Украине осталось всего 23 миллиона человек, при этом перед военкомами стоит задача набрать в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек для проведения «мясных штурмов». Об этом сообщил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
«На территории страны осталось 23 миллиона человек, а продолжать военные действия могут лишь 3,5 миллиона украинцев. А украинская трудоспособная молодежь массово покидает страну», - написал Азаров Telegram-канале.

По его словам, мобилизация на Украине продолжается. До весны планируется набрать в ряды ВСУ еще около 500 тысяч человек для проведения «мясных штурмов». Он подчеркнул, что мобилизационный резерв в стране практически исчерпан, власть будет использовать «драконовские методы» для набора необходимого числа людей.

Кроме того, с 1 октября на Украине женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, обязаны встать на воинский учет.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что у украинцев нет выбора не служить в армии.

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#военные
#учёт
#меры
#мобилизация
#всу
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Новости СВО: обстановка на линии фронта, на каких направлениях закрепились ВСУ
02 октября 2023, 10:59

Фото: iStock/booblik_uk

Противник идет в наступление в районе Новопокровки и предпринимает попытки перейти за пределы железнодорожной ветки в Андреевке. Редакция «Радио 1» расскажет, где ВС РФ сдерживают наступление, и на каких участках фронта позиции ВСУ находятся под огневым контролем российских бойцов.

ВСУ атаковали Смоленскую область беспилотниками


Военнослужащие Украины предприняли попытку атаки объектов российской инфраструктуры с использованием беспилотников самолетного типа. Пять БПЛА противника были сбиты в Смоленской области системами ПВО и РЭБ. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. В результате происшествия никто не пострадал.

БПЛА сбит над Сочи


В российском оборонном ведомстве сообщили, что противник пытался нанести удар с помощью беспилотника по объекту инфраструктуры в Адлеровском районе Сочи. Системе ПВО удалось зафиксировать и перехватить дрон. В результате происшествия разрушений нет.

Российские военные взяли в плен две группы солдат ВСУ под Артемовском
Российские военные взяли в плен две группы солдат ВСУ под Артемовском

Воздушная тревога в Киеве


Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена в Киеве в 05:04 по мск. Также сигналы оповещения сработали в Сумской, Киевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Кроме того, издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Херсоне, который находится под контролем Киева. Информации о разрушениях нет. Власти Украины не комментировали произошедшее.

Последние новости СВО


Украинские военнослужащие продолжили наступление на Новопокровку. Успеха достигнуть не удалось. Активные боевые действие сконцентрированы в районе населенного пункта Работино и Малая Токмачка. В атаку перешли ВС РФ у Вербового. Российские военнослужащие перехватили инициативу на Угледарском участке. Они наносят удары по Перечистовке, Урожайному, Старомайорскому.
 
В направлении Марьинки продолжаются штурмовые действия со стороны ВС РФ. Кроме того, российские войска наступают в районе Авдеевки и идут в наступление в районе Степного. Активизировались боевые действия в районе населенного пункта Нью-Йорк.

На Бахмутском направлении по-прежнему идут активные сопротивления. Противник предпринимает попытки выхода за пределы железнодорожной ветки в Андреевке. Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что более выигрышное положение на этом направлении занимает противник. Российские войска наносят удары по позициям противника в Веселом, Спорном и Северске. ВСУ обстреливают места дислокации ВС РФ в Бахмуте, Озеряновке, Курдюмовке, Яковлевке.

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В ЛНР задержали шпиона
02 октября 2023, 10:25

Фото: istockphoto/Artem Peretiatko

Местный житель передавал украинской стороне данные о местах дислокации и передвижении сил Народной милиции и ВС РФ.
В УФСБ по региону сообщают, что в ЛНР задержан местный житель, уроженец города Рубежное. Он оказывал содействие вооруженным формированиям Украины. Мужчина собирал и передавал сведения военного характера, а именно данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС РФ.
 
Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». 

Ранее в Керчи задержали местного жителя, который осуществлял шпионаж в пользу ГУР Украины. Крымчанин установил контакт с разведслужбами Украины по собственной инициативе, и осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения военной техники в направлении зоны проведения специальной военной операции и передавал указанные сведения через закрытые каналы связи.

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#всу
#сво
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В рядах ВСУ фиксируется странное заболевание, устойчивое к антибиотикам
FT: раненые бойцы ВСУ заражены инфекциями, устойчивыми к антибиотикам
02 октября 2023, 10:10

Фото: iStock/Drazen Zigic

У раненых украинских военных врачи всё чаще диагностируют инфекционное заболевание, устойчивое к большинству имеющихся антибиотиков. Об этом пишет Financial Times.
«В начале этого года в одном из американских военных госпиталей в Германии врачи, обследовав раненого украинского солдата, сделали тревожное открытие. Его инфекция была устойчива практически ко всем имеющимся антибиотикам», — говорится в статье.

Также уточняется, что подобные случаи фиксируются не только на Украине, но и в тех странах, куда бойцов ВСУ доставляли на лечение. Таким образом, заражение происходит в украинских госпиталях и в тех местах, где пребывают беженцы с Украины в других странах.

Ранее военнослужащий из Южной группировки Вооруженных Сил Российской Федерации, известный по кличке «Кортес» рассказал, как он спас раненого украинского солдата. По его словам, артиллерия противника продолжала наносить обстрел, нацеливаясь на раненого бойца. Несмотря на постоянные обстрелы, военнослужащий ВС РФ смог оказать первую медицинскую помощь пленному и забрать его.

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#инфекция
#лечение
#заражение
#беженцы
#всу
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Смоленскую область атаковали 5 беспилотников ВСУ
02 октября 2023, 09:36

Фото: iStock/valio84sl

Беспилотники самолетного типа пытались атаковать Смоленскую область.
Губернатор региона Василий Анохин сообщил, что  беспилотники были подавлены силами ПВО и РЭБ. Никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.
 
Mash пишет, что ВСУ атаковали Смоленский авиационный завод четырьмя БПЛА UJ-22 Airborne. По данным тг-канала, один из дронов сдетонировал 1 октября примерно в 10 утра на бетонной площадке рядом с цехом № 63.
 
Ещё два упали рядом с цехом № 55. Повреждения получила крыша, осколки оказались на взлётно-посадочной полосе аэродрома Северный.
 
Обломки четвёртого беспилотника попали в балконы девятиэтажки и повредили остекление в ТРЦ «Кутузов».

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#беспилотник
#бпла
#всу
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В Америке рассказали о способе свергнуть украинское правительство
Экс-разведчик Риттер: Киев падет в результате военного давления России
02 октября 2023, 08:06

Фото: istock / Yaraslau Mikheyeu

Военное давление со стороны РФ может привести к свержению правительства Украины, так как ВСУ стали терять боеспособность. Такое мнение выразил бывший разведчик США Скотт Риттер в беседе с блогером Сайрусом Янссеном.
По мнению Риттера, России не нужно переставать оказывать военное давление на Украину и продолжать дальше подпитывать развитие политического коллапса в стране. Такие действия продлят конфликт, но тогда результат будет достигнут.

«России не нужно давить педаль в пол», — заявил экс-разведчик.
Риттер также добавил, что армия Украины практически разбита и сейчас не является дееспособной для продолжения боя. Дальнейшие сценарии завершения конфликта будут зависеть от решений Российской Федерации. 

Ранее Скотт Риттер заявлял, что решения Германии предоставить Украине крылатые ракеты Taurus может привести к началу внутренней войны в ФРГ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#конфликт
#армия
#мнение
#развитие
#всу
#рф
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Российский боец вытащил раненого украинца под обстрелами ВСУ
Боец Южной группировки войск вынес на себе раненого украинца под обстрелами ВСУ
02 октября 2023, 06:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Военнослужащий из Южной группировки Вооруженных Сил Российской Федерации, известный по кличке «Кортес» и проживающий в Екатеринбурге, рассказал РИА Новости, как он спас раненого украинского солдата во время попытки атаки позиций Вооруженных Сил Украины (ВСУ).
«Кортес» рассказал, что во время отхода с раненым украинским солдатом, артиллерия противника продолжала наносить обстрел, нацеливаясь на раненого бойца. Несмотря на постоянные обстрелы, военнослужащий ВС РФ смог оказать первую медицинскую помощь пленному и забрать его.

«Получив приказ, я отправился к пленному, чтобы выяснить, является ли это засадой или нет, и затем эвакуировать его. К моменту прибытия оказалось, что пленный сильно ранен. Я оказал первую помощь, учитывая его тяжелое состояние, и вместе с ним отошел от передовой линии», — сообщил «Кортес».
Из-за серьезного состояния раненого солдата, группе для эвакуации пришлось приблизиться к передовой линии ближе, чем планировалось, чтобы обеспечить безопасность и помочь раненому. В этот момент ВСУ начали артиллерийский обстрел группы.

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Турция может передать Украине улучшенные дроны Bayraktar
Baykar Defence: Украина может получить улучшенную версию дронов Bayraktar
02 октября 2023, 06:10

Фото: iStock/valio84sl

Глава турецкой оборонной компании Baykar Defence Хулук Байрактар выразил мнение о возможности предоставления Украине улучшенной версии беспилотных летательных аппаратов Bayraktar, известных как Bayraktar Akıncı. Эту информацию сообщил украинский информационный ресурс «24 канал».
Байрактар заявил, что вопрос о передаче данных дронов Байрактар Украине находится в стадии рассмотрения. Ранее об возможной передаче этой беспилотной техники в Украину сообщало также украинское издание УНИАН.

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#всу
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