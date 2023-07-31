Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское в ДНР

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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения российских военнослужащих вытеснили ВСУ из села Старомайорское. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он также сообщил, что ВСУ понесли значительные потери личного состава, вооружений и техники.
Глава региона также отметил изменение обстановки в лучшую сторону на краснолиманском направлении. Пушилин подчеркнул, что ВС РФ удается ежедневно улучшать позиции на линии боевого соприкосновения и продвигаться вперед.
Ранее Пушилин сообщил, что треть западного оружия уже уничтожена на Украине.
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Глава региона также отметил изменение обстановки в лучшую сторону на краснолиманском направлении. Пушилин подчеркнул, что ВС РФ удается ежедневно улучшать позиции на линии боевого соприкосновения и продвигаться вперед.
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Анастасия Крестьянова