Фото: сайт Кремля
Пушилин уверен, что ВСУ продолжат принимать попытки наступления на российские силы
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ предпримут новые попытки наступления и прорыва российской обороны, передает РИА Новости.
По его словам, нет никаких иллюзий, что уже все закончилось. Пушилин объяснил, что руководства западных стран подталкивает киевский режим продемонстрировать результат на поле боя, так как хотят предоставить налогоплательщикам отчет за переданные Украине средства.
Он также отметил, что киевский режим по-прежнему надеется добиться определенных успехов.
По его словам, нет никаких иллюзий, что уже все закончилось. Пушилин объяснил, что руководства западных стран подталкивает киевский режим продемонстрировать результат на поле боя, так как хотят предоставить налогоплательщикам отчет за переданные Украине средства.
«Это важно для них в рамках политической составляющей. Именно поэтому они не считаются с жертвами, не считаются с потерями. Я думаю, будут с их стороны предприняты еще попытки», — заключил Пушилин.Ранее Пушилин заявил, что Украина умышленно разрушила Каховскую ГЭС, опасаясь наступления со стороны России.
Элина Позднякова