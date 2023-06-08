Пушилин уличил ВСУ в активизации на Угледарском направлении

Фото: Сайт Кремля
Денис Пушилин заявил, что ВСУ сильно активизировались на Угледарском направлении
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что за последние дни на Угледарском направлении украинские военнослужащие серьезно активизировались. По его словам, командование ВСУ решило перебросить туда большое число военной техники, однако ВС РФ смогли удержать ситуацию.
Он рассказал, что российским силам удается выдержать все натиски противника. Кроме того, ВС РФ даже улучшают свои позиции.
Кроме того, Пушилин подчеркнул, что оперативно-боевое тактическое формирование ДНР «Каскад» смогло уничтожить более 30 единиц техники, принадлежащей Украине, в том числе и танки немецкого производства Leopard.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Баранец заявил об ожесточенном бое с танковой группой ВСУ в Запорожье.
«Ситуация остается напряженная, но абсолютно контролируемая», - отметил Пушилин.
Кроме того, Пушилин подчеркнул, что оперативно-боевое тактическое формирование ДНР «Каскад» смогло уничтожить более 30 единиц техники, принадлежащей Украине, в том числе и танки немецкого производства Leopard.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Баранец заявил об ожесточенном бое с танковой группой ВСУ в Запорожье.
Татьяна Лаврова