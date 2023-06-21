Пушилин: В ДНР два человека за сутки погибли под обстрелами ВСУ

Фото: kremlin.ru
Два человека погибли, еще шестеро пострадали за сутки под украинскими обстрелами в ДНР
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в регионе за сутки погибли два мирных жителя под обстрелами Вооруженных сил Украины, сообщает «РИА Новости».
По словам Пушилина, как минимум два человека погибли, еще шестеро пострадали, в том числе ребенок 2013 года рождения. Он также подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Напомним, утром 21 июня украинский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка. По информации СМИ, дрон влетел в квартиру на 20-м этаже, на асфальте валяются разбитые оконные стекла и рамы.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали о попытке Киева совершить теракт в Московской области.
По словам Пушилина, как минимум два человека погибли, еще шестеро пострадали, в том числе ребенок 2013 года рождения. Он также подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Минобороны РФ рассказали о попытке Киева совершить теракт в Московской области.
Евгения Парфентьева