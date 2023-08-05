Пушилин: В результате обстрелов ВСУ погибли два человека, девять ранены

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова
В результате обстрелов ВСУ погибли две женщины в Донецке и Горловке, девять человек ранены в Горловке, Ясиноватой и Новопетриковке. Об этом в своём Telegram-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что в настоящее время пострадавшие находятся в медицинских учреждениях.
Кроме того, Пушилин добавил, что обстрелами были повреждены десять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.
За прошедшие сутки было обнаружено 48 объектов ракетами ВСУ, было выпущено более 170 боеприпасов.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили населённый пункт Новосёловское в ЛНР.
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Кроме того, Пушилин добавил, что обстрелами были повреждены десять жилых домов и один объект гражданской инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили населённый пункт Новосёловское в ЛНР.
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Анастасия Чинкова