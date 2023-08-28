Пушилин: Войска РФ улучшили позиции под Авдеевкой

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Российские военные смогли улучшить свои позиции на авдеевском направлении. Об этом сообщил врио Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Также врио главы ДНР сообщил, что украинские военные предпринимали попытки атак в направлении населенных пунктов Ягодное, Новоселовка и Ямполовская. Все они были сорваны ответными действиями ВС РФ, а противник понес серьезные потери, заключил Денис Пушилин.
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Александр Бойцов