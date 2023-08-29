Пушилин: ВС РФ не позволили ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском

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ВС РФ не дают ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском в ДНР. Об этом рассказал врио главы республики Денис Пушилин.
«Самые горячие две точки — это Южнодонецкое направление, на рубеже Старомайорское — Урожайное противник пытается закрепиться, пытается зайти и создать там опорные пункты, но наши подразделения это сделать противнику не дают», - рассказал Пушилин.
Он подчеркнул, что ВСУ несут колоссальные потери в живой силе и технике, однако закрепиться на данных территориях не могут. Врио главы ДНР также отметил, что в Урожайном не осталось ни оного целого дома и даже подвала. Таким образом, по его словам, ВСУ попытаются обойти эти населенные пункты. Но ВС РФ предполагают подобные действия противника и делают все, чтобы помешать ему.
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Элина Позднякова