Пушилин: ВС РФ освободили укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении

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Российские силы взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль укрепрайон «Зверинец» на Марьинском направлении в ДНР, сообщает «РИА Новости».
Глава ДНР заявил, что к району неоднократно пытались подступиться с разных сторон, он сильно мешал в продвижении российских войск. Однако, теперь он полностью контролируется ВС РФ.
Напомним, ранее Пушилин заявил, что в регионе за сутки погибли два мирных жителя под обстрелами Вооруженных сил Украины. По словам Пушилина, как минимум два человека погибли, еще шестеро пострадали, в том числе ребенок 2013 года рождения. Он также подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее «Радио 1» сообщало, как подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются прорвать российскую оборону вот уже в течении трех дней на Краснолиманском направлении в Луганской области.
Глава ДНР заявил, что к району неоднократно пытались подступиться с разных сторон, он сильно мешал в продвижении российских войск. Однако, теперь он полностью контролируется ВС РФ.
Ранее «Радио 1» сообщало, как подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются прорвать российскую оборону вот уже в течении трех дней на Краснолиманском направлении в Луганской области.
Евгения Парфентьева