Пушилин: ВС РФ перешли в контратаку на Краснолиманском направлении

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Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженные силы России перешли в контратаку на Краснолиманском направлении.
Глава региона отметил непростые условия на Авдеевском направлении. Он сообщил об изменении позиций и определенных успехах военнослужащих, несмотря на жесткие условия в северной части района. На указанные направления подтянуты резервы и силы, подчеркнул Пушилин.
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Анастасия Крестьянова