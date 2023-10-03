Пушилин: ВС РФ уничтожат новые оружейные заводы на Украине

Фото: РИА Новости/Александр Сухов
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что новые оружейные производства и военные заводы, появившееся на Украине с помощью западных союзников, будут уничтожены ВС РФ. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин подчеркнул, что новые объекты по производству оружия на Украине автоматически становятся законными целями для российской армии.
По его словам, мировые оружейные компании используют Украину как полигон и рекламную площадку для своей продукции, зарабатывая на вооружённом конфликте.
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«Поэтому я здесь могу сказать с уверенностью: как-то кардинально на соотношение сил на линии фронта это не повлияет. Но исход войны здесь для меня абсолютно очевиден», — выразил своё мнение политик.
«Кто-то просто больше заработает денег, кто-то опять приносит в жертву Украину, имеется в виду режим Зеленского», — заключил Денис Пушилин.
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Диана Аванесян