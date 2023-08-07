Пушилин: ВС России принимают меры в ответ на поставки ВСУ ракет большей дальности SCALP

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Врио главы ДНР Денис Пушилин утверждает, что со стороны российской армии принимаются соответствующие контрмеры. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
«Характерно для Запада, когда они заявляют о том, что собираются поставить эти ракеты или какие-то виды вооружения, то с большой вероятностью это уже поставлено на территорию Украины», — отметил врио главы ДНР.Пушилин добавил, что с учетом произошедшего ситуация для ДНР не изменится.
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Екатерина Коршунова