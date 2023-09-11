Пушилин: ВСУ применили танки и БМП в Опытном, но понесли серьезные потери

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Врио губернатора ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытались наступать при помощи танков и БМП в районе поселка Опытное, но понесли серьезные потери. Об этом Пушилин написал в своем телеграм-канале.
По словам Пушилина, украинские войска пытаются улучшить свое положение, бои продолжаются. Врио губернатора ДНР подчеркнул, что на Краснолиманском и Марьинском направлениях существенных изменений нет. Серьезные признаки боевых действий на этих направлениях отсутствуют.
Пушилин добавил, что обстановка на Угледарском направлении остается под контролем.
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинские военные признали успехи российских сил, несмотря на свою контрнаступательную операцию. Бойцы ВСУ также добавили, что на этом направлении российские силы добиваются «небольших тактических успехов».
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Пушилин добавил, что обстановка на Угледарском направлении остается под контролем.
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Екатерина Коршунова