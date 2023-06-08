Пушилин: ВСУ пытались прорвать линию обороны в ДНР

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об отражении ВС РФ попытки противника прорвать линию обороны
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС Украины пытались проломить линию обороны на территории республики, однако российские военные успешно отразили атаку противника. Об этом пишет РИА Новости.
Пушилин добавил, что продвижение ВС РФ идет в крайне сложных условиях и не без потерь, учитывая получение украинской армией новой техники от западных партнеров. При этом потери российской стороны несопоставимы с потерями ВСУ — как в личном составе, так и в технике, отметил представитель ДНР.
Он уточнил, что ВСУ в ходе этой атаки использовали бронированные машины Leopard, вертолеты и самолеты.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее Денис Пушилин заявил, что Украина предпримет новые попытки наступления. Подробнее об этом читайте в материале Радио 1.
Пушилин добавил, что продвижение ВС РФ идет в крайне сложных условиях и не без потерь, учитывая получение украинской армией новой техники от западных партнеров. При этом потери российской стороны несопоставимы с потерями ВСУ — как в личном составе, так и в технике, отметил представитель ДНР.
«Ребята говорят, что такого количества единомоментно техники не видели, которая сразу задействовалась. Но мы сделали определенные выводы по другим, наверное, этапам спецоперации и к данным действиям во многом были готовы», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее Денис Пушилин заявил, что Украина предпримет новые попытки наступления. Подробнее об этом читайте в материале Радио 1.
Диана Аванесян