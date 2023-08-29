Пушилин: ВСУ снизили интенсивность боёв на флангах Артемовска для перегруппировки

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ВСУ снизили интенсивность боёв на флангах Артемовска для дальнейшей перегруппировки и скопления сил для возврата утраченных рубежей. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
Однако он уточнил, что фланги Артемовска по-прежнему являются горячими направлениями. При этом в районах Клещеевки и Андреевки ВСУ постоянно пытаются атаковать российские силы.
По его словам, ВСУ копят силы для атакующих действий, чтобы занять российские позиции. Он добавил, что ВС РФ готовы к вражеским атаками, но при этом активно используют все возможности для улучшения собственных рубежей.
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«Единственное, что сейчас можно констатировать, - что интенсивность снизилась. Но связано это в большей степени, скорее всего, с перегруппировкой ВСУ», - рассказал Пушилин.
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Элина Позднякова