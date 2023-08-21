Пушилин: ВСУ усиливают натиск в районе Старомайского и Урожайного

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Украинские боевики продолжают попытки закрепиться в районе Урожайного и Старомайского в южной части Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, украинское командование бросает в бой на этом направлении дополнительные части из резерва, не считаясь с потерями. Бойцы ВС РФ отражают атаки противника, не позволяя ему закрепиться на занятых рубежах.
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Александр Бойцов