Пушилин: ВСУ увеличили количество обстрелов кассетными боеприпасами

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ВСУ увеличили обстрел кассетными боеприпасами территории ДНР, увеличив число жертв среди мирного населения. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин.
«Противник увеличил количество используемых кассетных боеприпасов, в первую очередь это коснулось, безусловно, гражданского населения. В последние дни под обстрелы помимо Донецка, Горловки, Ясиноватой попал и Шахтерск, город, который находится в тылу», - рассказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».
По его словам, в результате украинских обстрелов есть погибшие среди мирного населения. По мнению врио главы ДНР, ВСУ, не имея успехов на линии соприкосновения, пытаются нанести максимум ущерба гражданскому населению, чтобы отчитаться перед своими союзниками.
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Элина Позднякова