Пушилин: за сутки ВСУ выпустили 64 боеприпаса по ДНР

Фото: iStock/RamonCast
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 64 боеприпаса из артиллерии и ещё несколько беспилотников по территории Донецкой Народной Республики. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Он отметил, что ВСУ использовали боеприпасы 152 и 155 калибра.
В результате проведённого украинской стороной обстрела погиб 33-летний мужчина. Он находился вблизи дома, когда ВСУ начали обстреливать мирные кварталы города.
Также Пушилин отметил, что обстрелы привели к разрушениям четырёх домов в Куйбышевском и Петровском районах Донецка и в Ясиноватой.
По итогам вчерашнего дня, 24 сентября, обнаружилось, что ВСУ выпустили 85 снарядов по территории ДНР.
Читайте также:
Украинские войска обстреляли Ясиноватую кассетными снарядами
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
Власти ДНР ввели военную цензуру на территории республики
В результате проведённого украинской стороной обстрела погиб 33-летний мужчина. Он находился вблизи дома, когда ВСУ начали обстреливать мирные кварталы города.
По итогам вчерашнего дня, 24 сентября, обнаружилось, что ВСУ выпустили 85 снарядов по территории ДНР.
Читайте также:
Украинские войска обстреляли Ясиноватую кассетными снарядами
Украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
Власти ДНР ввели военную цензуру на территории республики
Анастасия Чинкова