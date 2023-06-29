Пушилин: Второй этап контрнаступления ВСУ может быть более масштабным

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«В открытых украинских источниках заявляют о 30 процентов уничтоженной техники, не более. Но даже с учетом лживости украинских СМИ эта цифра может быть занижена. Но даже при таких показателях мы понимаем, что натовской техники, которая была поставлена Украине, еще много», - прокомментировал ситуацию Пушилин.
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