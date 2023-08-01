Пушилин заявил, что российские войска взяли село Клещеевка под Бахмутом

«По Клещеевке, особенно в западной части, были пресечены достаточно серьезные попытки противника перебросить резервы, провести ротацию, потому что те подразделения врага, которое даже зашли на высоту, они уже на последнем издыхании», - сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».

При этом он подчеркнул, что попытка была пресечена, уточнив, что высоты на северо-западе от Клещеевки временно находятся под контролем ВСУ.По последним данным, Пушилин заявил, что ВС РФ полностью взяли под контроль населенный пункт под Артемовском, обстрелы со стороны ВСУ продолжаются. Он также отметил, что украинские формирования перебрасывают резервы на запад от города.