Пушилин заявил, что российские войска взяли село Клещеевка под Бахмутом

Фото: сайт Кремля
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что населённый пункт Клещеевка под Артёмовском находится под контролем Вооружённых сил России. Об этом он сообщил в эфире «Соловьёв Live».
Ранее, Пушилин сообщил о переходе российских подразделений в контратаку на Краснолиманском направлении. Он отметил успехи армии и ее закрепление на некоторых позициях. Врио главы ДНР указал на обостренную ситуацию в северной части района.
Читайте также:
Пушилин заявил о продвижении ВС РФ на Краснолиманском направлении
Пушилин поручил наградить экипаж танка, который остановил атаку колонны бронетехники ВСУ
Пушилин сообщил о вытеснении ВСУ из села Старомайорское в ДНР
Анастасия Крестьянова