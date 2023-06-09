Пушилин заявил, что власти нашли инвестора для технопарка на «Азовстали»

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Пушилин упомянул, что он обсуждал детали с Маратом Хуснуллиным (вице-премьером), включая дорожную карту и работу стратегического инвестора. Он не уточнил, кто именно является этим инвестором, поскольку еще ведется подготовительная работа.
По словам Пушилина, комбинат «Азовсталь» ранее был основным источником загрязнения в Мариуполе, так как его строительство не учитывало направления ветров и экологические нормы.
Ранее Пушилин рассказал о попытке ВСУ прорвать российскую линию обороны в ДНР с использование танков Leopard.