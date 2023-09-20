Пушилин заявил, что ВСУ не смогут переломить ситуацию на фронте

Фото: сайт Кремля.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не смогу переломить ситуацию на линии соприкосновения в свою сторону ни при каких обстоятельствах.
«Переломить ситуацию не сможет противник сейчас, я не вижу никаких предпосылок, чтобы это возможно было осуществить, даже по самым горячим направлениям, даже с учетом переброски резервов», - заявил Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Он уточнил, что даже при условии передачи Киеву дополнительного вооружения странами Запада, ВСУ не смогут добиться существенных результатов.
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