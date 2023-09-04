Пушилин заявил о невозможности начать восстановление Артемовска в этом году

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Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин выразил мнение, что разговоры о восстановлении города Артемовска будут возможны только в следующем году. Он отметил, что в настоящее время обстрелы артиллерией со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не позволяют начать даже разминирование территории. Эту информацию сообщило агентство РИА Новости.
Из-за вышеуказанных причин восстановление Артемовска откладывается до следующего года. Пушилин также подчеркнул, что успех этого процесса во многом зависит от предварительной подготовки, которая на данный момент не начата.
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Артем Кузьмин