Пушилин заявил о попытках начала наступления ВСУ

Фото: сайт Кремля
Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытаются перейти в наступление на разных участках
Украинские военные предпринимают попытки перейти в контрнаступление на различных участках линии боевого соприкосновения на территории ДНР. Об этом заявил врио губернатора республики Денис Пушилин.
Напомним, некоторое время назад отставной подполковник ДНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ уже стягивают западные артиллерийские системы к зоне боев на нескольких направлениях.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВС РФ отбили атаку ВСУ и уничтожили 17 танков.
«Попытки обострения, или так называемого контрнаступления прослеживаются на разных участках в ДНР, пытаются прощупывать», - отметил Пушилин.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВС РФ отбили атаку ВСУ и уничтожили 17 танков.
Татьяна Лаврова