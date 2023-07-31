Пушилин заявил о продвижении ВС РФ на Краснолиманском направлении

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об улучшении ситуации на Краснолиманском направлении для российских сил, которые ежедневно выбивают ВСУ с занимаемых позиций.
«Там есть определенные успехи, наши подразделения продвигаются вперед, Вооруженные силы РФ добиваются определенного успеха,», - сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, российские военные выбивают ВСУ с занимаемых ими позиций, таким образом, ежедневно улучшая свои позиции. При этом противник несет на данном направлении большие потери, заключил Пушилин.
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