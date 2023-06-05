Пушилин заявил о тяжелой ситуации на флангах Артемовска

Фото: Сайт Кремля
Денис Пушилин назвал ситуацию на флангах Артемовска «тяжелой, но контролируемой»
Врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о том, что в настоящий момент происходит на флангах Артемовска. По его словам, ситуация в городе крайне тяжелая, однако ее можно контролировать.
Он также подчеркнул, что ВСУ все еще обстреливают город, используя артиллерию. Однако, несмотря на это, «чрезмерных активных действий» со стороны продвижения живой силы не зафиксировано.
Кроме того, Пушилин отметил, что бойцы ВСУ предпринимали несколько попыток наступления возле Угледара, однако ВС РФ смогли их отбросить.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Ходаковский заявил о первом применении ВСУ танков Leopard.
«Что касается флангов: ситуация контролируемая, очень тяжелая, сложная, но контролируемая», - отметил Пушилин.
Кроме того, Пушилин отметил, что бойцы ВСУ предпринимали несколько попыток наступления возле Угледара, однако ВС РФ смогли их отбросить.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Ходаковский заявил о первом применении ВСУ танков Leopard.
Татьяна Лаврова