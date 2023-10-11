Пушилин заявил об изменении ситуации в Авдеевке

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Российские военные начали предпринимать определенные шаги для освобождения Авдеевки, они наступают с двух сторон, уничтожая большое число вражеских опорных пунктов. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«В Авдеевке есть продвижение с двух сторон, по сути, как мы видим сейчас, происходит образование своеобразного мешка. Уничтожено уже достаточно большое количество и опорных пунктов противника, уничтожены и склады, находящиеся как в самом населенном пункте, так и на Авдеевском коксохимическом заводе», - цитирует РИА Новости Пушилина.
По его словам, российские силы продвигаются с севера и юга параллельно закрепляясь на новых отвоеванных позициях. Пушилин также отметил, что необходимость освобождения Авдеевки существовала уже давно. Именно оттуда идет ежедневный обстрел Донецка и его окрестностей. Сейчас ВС РФ предпринимают шаги, чтобы взять Авдеевку под контроль.
Ранее советник главы ДНР Ян Гагин также заявил, что российские военные смогли подойти к селу Бердычи, которое находится северо-западнее от Авдеевки, контроль над этим населенным пунктом позволит российским силам перерезать пути снабжения авдеевской группировки ВСУ.
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Элина Позднякова