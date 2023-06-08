Пушилин заявил об отсутствии ВСУ в Артемовске

Фото: Сайт Кремля
Денис Пушилин заявил, что ни одного украинского преступника в Артемовске нет
Распространяемая киевским режимом информация об «украинском присутствии» на территории Артемовска не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы ДНР Дениса Пушилина.
По его словам, власти Украины вводят в заблуждение своих граждан. Он подчеркнул, что то же самое они делали, когда развивались события с аэропортом, расположенном в Донецке, а также в момент освобождения Соледара.
Пушилин также рассказал, что самостоятельно объезжал весь город. Кроме того, туда же приезжал вице-премьер Марат Хуснуллин. Пушилин также подтвердил, что ВСУ делают все возможное, чтобы улучшить свои позиции на подступах к Артемовску, однако ВС РФ пресекают все подобные попытки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Сальдо оценил ситуацию с ЧС на Каховской ГЭС.
«Вы знаете, это же характерно для украинского режима, и, с учетом монополии на информационную составляющую, они позволяют себе — и во многом успешно достаточно — для своей аудитории вводить ее же и в заблуждение. Ни одного украинского преступника там нет, ни одного украинского военного там нет, город полностью под контролем Российской Федерации. Миф о том, что Артемовск, хоть в какой-то части абсолютно нет», - подчеркнул Пушилин.
Пушилин также рассказал, что самостоятельно объезжал весь город. Кроме того, туда же приезжал вице-премьер Марат Хуснуллин. Пушилин также подтвердил, что ВСУ делают все возможное, чтобы улучшить свои позиции на подступах к Артемовску, однако ВС РФ пресекают все подобные попытки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Сальдо оценил ситуацию с ЧС на Каховской ГЭС.
Татьяна Лаврова