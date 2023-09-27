Пушилин заявил об уничтожении сил ВСУ на Краснолиманском направлении

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале заявил об частичном уничтожении Вооруженных сил Украины в направлении Торского, Невского, Ямполовки. Армия Украины пыталась провести разведку боем в Краснолиманском направлении.
Пушилин уточнил, что ВСУ задействовали не больше двух пехотных взводов при поддержке бронегрупп на БМП (боевых машинах пехоты).
Напоминаем, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на Украине. Целью СВО названы демилитаризацию и денацификацию Украины и защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении 8 лет подвергались со стороны Киева.
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«Противник уничтожен, частично отброшен на исходные позиции», — сообщает Пушилин.
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Алина Юрчак