Пушков назвал шаг США, который похоронит Украину

Фото: council.gov.ru
Сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале выразил мнение, что предполагаемая американская угроза воздействия на Иран, вызванная недавней эскалацией в Израиле и поддержанная некоторыми американскими политиками, может иметь негативное воздействие на поддержку Украины.
Он отметил, что такой шаг США может привести к окончательному смещению мирового внимания на Ближний Восток.
Пушков также указал, что в Соединенных Штатах уже формируется антииранская коалиция, которая призывает к военным действиям против Ирана, обвиняя эту страну в поддержке «Хезболлы» и ХАМАСа.
Он подчеркнул, что на данный момент такой сценарий кажется маловероятным, но нельзя исключать ничего в будущем.
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Пушков также указал, что в Соединенных Штатах уже формируется антииранская коалиция, которая призывает к военным действиям против Ирана, обвиняя эту страну в поддержке «Хезболлы» и ХАМАСа.
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Артем Кузьмин