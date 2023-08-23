Путин: Киев, посылая людей в наступление, относится к ним как к чужим

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На встрече с исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником президент Владимир Путин выразил свое удивление отношением украинских властей к своим гражданам.
«Мне кажется, что когда они отправляют своих людей вперед, они ведут себя так, как будто эти люди даже не являются их гражданами. Это поразительно. Однако это их решение, их проблемы», — отметил Путин.Он также добавил, что текущая ситуация на линии фронта стабильна. Пасечник подтвердил, что несмотря на напряженность в Луганской Народной Республике из-за близости к линии соприкосновения, обстановка под контролем.
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