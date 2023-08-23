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Путин: Киев, посылая людей в наступление, относится к ним как к чужим

Путин: Киев, посылая людей в наступление, ведет себя так, будто это не его люди
23 августа 2023, 01:50

Фото: сайт Кремля

На встрече с исполняющим обязанности главы ЛНР Леонидом Пасечником президент Владимир Путин выразил свое удивление отношением украинских властей к своим гражданам.

«Мне кажется, что когда они отправляют своих людей вперед, они ведут себя так, как будто эти люди даже не являются их гражданами. Это поразительно. Однако это их решение, их проблемы», — отметил Путин.
Он также добавил, что текущая ситуация на линии фронта стабильна. Пасечник подтвердил, что несмотря на напряженность в Луганской Народной Республике из-за близости к линии соприкосновения, обстановка под контролем.

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#путин
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Вышел из себя. В США заявили, что Зеленский обрушился на Залужного
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленский обвинил Залужного в провале наступления ВСУ
22 августа 2023, 23:34

В интервью на YouTube-канале Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство действиями главкома ВСУ Валерия Залужного, обвинив его в неудаче военной операции.
Джонсон утверждает, что показательным является и решение украинских властей ограничить доступ иностранной прессе к фронту, чтобы избежать публикации информации о реальном положении дел на передовой.

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NYT назвала главные проблемы украинского контрнаступления
NYT: США, возможно, убедили Киев сосредоточиться на направлении главного удара
22 августа 2023, 23:23

Фото: iStock/Anna_Anikina

Американские военные эксперты полагают, что продвижение украинцев на юг замедляется из-за большого числа сил, размещенных на востоке. По информации New York Times, специалисты из США убедили украинское командование перераспределить ресурсы в направлении основного фронта.
По данным газеты, решение Украины держать значительную часть войск и артиллерии в районе Артемовска и других восточных городов вызвало вопросы у американцев, особенно учитывая угрозу на юге, направленную к Черному и Азовскому морям.

«Советники из США рекомендовали украинцам фокусироваться на дороге к Мелитополю, приоритетном направлении для Киева, и преодолевать российские оборонительные преграды, даже если это будет стоить больших потерь», — отмечается в статье.
Несмотря на то что в течение трех месяцев украинцы не следовали этим советам, их позиция недавно начала изменяться. Согласно мнению американцев, у Украины остается лишь месяц или полтора до начала дождливого сезона, который может замедлить наступление и уменьшить шансы на успех, если он будет достигнут.

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#сво
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#рф
#маск
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В США предрекли обрушение фронта из-за потерь ВСУ
Экс-разведчик ВС США Риттер: После гибели последних резервов ВСУ фронт обрушится
22 августа 2023, 22:25

Фото: iStock/JARAMA

Потеря последних элитных резервов ВСУ приведет к обвалу фронта в зоне проведения СВО. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала The Red Pill Diaries.
По его словам, элитные подразделения украинских бойцов в настоящее время находятся на Запорожском направлении. В случае гибели военнослужащих, линия фронта обрушится, отметил эксперт.  

Риттер заявил, что в штурмовой бригаде на указанном направлении состоит примерно 15 тысяч бойцов. Он отметил, что такие подразделения оснащены танками иностранного производства и боевыми машинами. Они направлены для прорыва российской линии обороны, пояснил экс-разведчик США. Гибель ​военнослужащих ​элитного батальона приведет к краху ​ВСУ, заключил Риттер. 

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#сша
#эксперт
#гибель
#развитие
#сво
#всу
#киев
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В Брянской области ранены пограничники во время боя с украинскими диверсантами
22 августа 2023, 19:51

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Группа диверсантов была обнаружена днём вблизи посёлка Луговой Климовского района области.
Baza пишет, что между пограничниками и диверсантами начался стрелковый бой, в результате которого украинские диверсанты отступили. Несколько пограничников получили ранения.
 
Сообщается, что диверсанты были вооружены автоматическим оружием, а также их поддерживали миномётным огнем. Количество диверсантов уточняется.
 
В ближайших отделах полиции ввели план «Крепость». Личный состав привели в степень готовности номер 1. В данный момент продолжается розыск диверсантов. Проезд по некоторым дорогам перекрыли.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил попытку проникновения украинской ДРГ в регион. Диверсионно-разведывательная группа ВСУ совершила попытку проникновения на территорию России в районе посёлка Забрама и села Сушаны. Российским пограничникам удалось успешно отбить вражескую атаку. Отмечается, что ДРГ состояла из десяти человек. При себе у них были американские винтовки М4 и гранаты.

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Около острова Змеиный поражён катер с десантом ВСУ

#всу
#сво
#украина
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Военкор RT рассказал о работе российской авиаразведки в зоне СВО
22 августа 2023, 16:28

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный корреспондент RT Филипп Прокудин пообщался с бойцами аэроразведки 5-й отдельной бригады имени Захарченко. Об этом пишет RT.
Отмечается, что аэроразведка ВС РФ трудится круглосуточно, до выхода группы солдаты совершают облёт беспилотниками для того, чтобы минимизировать потери при наземных операциях. С помощью качественной картинки, которая снята БПЛА можно увидеть, как противник находится в укрытии и не подозревает, что он является объектом слежки.

«ВСУ активно охотятся за разведчиками «Пятёрки», регулярно пытаются бить по ним из артиллерии или сбрасывать гранаты с беспилотников», — приводит слова военкора Прокудина RT.

Ранее российские артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожили под Херсоном гаубицу М777 американского производства и 120-миллиметровый миномет.

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#беспилотник
#бпла
#солдаты
#всу
#вс рф
#украина
#спецоперация
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В ЛНР озвучили потери ВСУ за неделю
Пасечник: ВСУ потеряли за неделю около ста человек убитыми и ранеными в ЛНР
22 августа 2023, 15:38

Фото: сайт Кремля

ВСУ за прошедшую неделю потеряли порядка 100 человек убитыми и ранеными в результате попыток прорыва на участках в ЛНР. Об этом сообщил врио главы республики Леонид Пасечник в своем телеграмм-канале.
Он также отметил, что военнослужащие украинских формирований предпринимают меньше попыток для прорыва на территорию ЛНР и захвата рубежей. ВСУ вынуждены сократить наступательные действия из-за работы российской артиллерии, пояснил глава региона.  

Пасечник подчеркнул, что российские артиллеристы взаимодействуют с разведчиками и подразделениями БЛА, что позволяет наносить по противнику сокрушительные удары. За прошедшую неделю, при попытке прорыва, украинские военнослужащие понесли значительные потери и лишились порядка 100 человек. Также отмечается, что помимо живой силы, противник теряет технику и вооружение иностранного производства. 

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#вооружение
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#всу
#украина
#сво
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В США осознали, как российская армия легко расправится с F-16
Дэвис: ПВО С-400 быстро сожгут американские истребители F-16
22 августа 2023, 15:35

Фото: iStock/vladj55

Российские системы противовоздушной безопасности легко расправятся с истребителями F-16, которые в скором времени собираются передать Киеву, заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.
«Возможно, наиболее важным является то, что самолет уязвим для российских установок противовоздушной обороны, таких как С-300 или С-400. Он будет в невыгодном положении и в воздушном бою против российских истребителей Су-35», - прокомментировал ситуацию Дэвис.

Эксперт напомнил обо всех нюансах, которые помешают Украине реализовать потенциал F-16. У Киева нет пилотов, способных управляться с этими истребителями, нет средств и необходимых инструментов для их починки и поддержания в боеспособном состоянии.

Дэвис также отметил, что F-16 имеют отличный боевой потенциал в составе с интегрированной системой ПВО, которой у Киева также нет. 

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#сво
#всу
#вс рф
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Около острова Змеиный поражён катер с десантом ВСУ
ВКС России уничтожили катер с десантниками ВСУ близ острова Змеиный
22 августа 2023, 14:44

Фото: iStock/vladj55

В Минобороны сообщили, что самолет ВС РФ второй за сутки уничтожил украинский военный катер в Черном море. Судно противника уничтожено вблизи острова Змеиный.
На катере противника находилась группа украинских военнослужащих, сообщили в ведомстве. Быстроходное судно ВСУ было уничтожено в 11:00 мск. Отмечается, что катер был иностранного производства.  

За сутки катер стал вторым уничтоженным судном силами российских подразделений. Прежде, в акватории Черного моря был выявлен и обезврежен катер, целью которого был сбор разведывательных данных. Российский истребитель уничтожил плавательный аппарат противника. 

Ранее сообщалось, что русский командир вывел бойцов из окружения, а сам остался с раненым товарищем. 

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#судно
#авиация
#аппарат
#крым
#всу
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Богомаз подтвердил информацию о попытке проникновения ДРГ ВСУ в Брянскую область
Брянский губернатор Богомаз подтвердил информацию о попытке проникновения ДРГ ВСУ в регион
22 августа 2023, 14:44

Фото: iStock/Anna_Anikina

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил попытку проникновения украинской ДРГ в регион, об этом он написал в своем Telegram-канале.
Диверсионно-разведывательная группа ВСУ совершила попытку проникновения на территорию России в районе посёлка Забрама и села Сушаны. Российским пограничникам удалось успешно отбить вражескую атаку. Отмечается, что ДРГ состояла из десяти человек. При себе у них были американские винтовки М4 и гранаты.

«Благодаря слаженным и героическим действиям подразделений пограничного управления ФСБ России по Брянской области, Министерства обороны, спецподразделений  управления Росгвардии по Брянской области атака была отражена. В настоящее время ведутся мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей», - прокомментировал ситуацию Богомаз.

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#всу
#сво
#росгвардия
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