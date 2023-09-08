Путин: конфликт на Украине спровоцировали недоброжелатели

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине был спровоцирован недоброжелателями.
Глава российского государства также отметил, что конфликт был спровоцирован с целью ограничения развития России. Путин подчеркнул, что «всё как говорили, так всё и произошло».
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не ООН создала условия для возникновения конфликта на Украине. Гутерреш призвал не делать из организации козла отпущения в ситуации вокруг украинского конфликта.
Напомним, Гутерреш заявил, что не предвидит мирного решения украинского конфликта в ближайшее время. По словам Гутерреша, обе стороны приняли решение продолжать конфликт.
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Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не ООН создала условия для возникновения конфликта на Украине. Гутерреш призвал не делать из организации козла отпущения в ситуации вокруг украинского конфликта.
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Екатерина Коршунова