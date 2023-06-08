Путин напишет письмо участникам СВО

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Владимир Путин пообещал, что напишет письмо бойцам спецоперации
Российский лидер Владимир Путин заявил, что планирует написать письмо военным, которые находятся в зоне СВО. Об этом он сообщил в рамках встречи с главой Орловской области Андреем Клычковым, пишет ТАСС.
В ответ на это, Путин отметил, что напишет письмо и сделает это с удовольствием. Кроме того, глава государства подчеркнул, что на тех, кто принимает участие в спецоперации, сейчас держится вся страна.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Пушилин уличил ВСУ в активизации на Угледарском направлении.
«Если вы буквально пару слов напишете ребятам, я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком», - отметил Клычков.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Пушилин уличил ВСУ в активизации на Угледарском направлении.
Татьяна Лаврова