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Путин назвал число добровольцев, желающих быть участниками СВО

Путин: уже 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации
15 сентября 2023, 12:23
Фото: iStock/Vital Hil

Фото: iStock/Vital Hil

Президент России Владимир Путин заявил, что 300 тысяч добровольцев записались для участия в спецоперации на Украине. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось о том, что Путин подписал указ, согласно которому, добровольцы СВО и участники теробороны будут приносить присягу перед государственным российским флагом. Также глава российского государства поблагодарил добровольцев СВО на Украине за мотивацию и готовность защищать родину.

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#лукашенко
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Путин: Украина широко применяет кассетные боеприпасы в зоне спецоперации
15 сентября 2023, 12:32

Фото: iStock/NATALIA MARNA

Президент РФ Владимир Путин заявил, что кассетные боеприпасы Украиной применяются и самым широким образом. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в ФРГ не намерены передавать Киеву кассетные боеприпасы.

В свою очередь, украинские военнослужащие сообщили, что кассетные боеприпасы не помогают Украине в контрнаступлении из-за крепких укреплений ВС РФ. К тому же, кассетные боеприпасы могут быть эффективны исключительно против пехоты, рассредоточенной по открытой местности.

Напомним, сегодня, 15 сентября, в Сочи проходит встреча российского президента Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

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#сша
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#встреча
#вс рф
#лукашенко
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KT: Киев попроси помощи у Камбоджи по обучению военных Украины по разминированию
15 сентября 2023, 11:45

Фото: istock / Dmytro Falkovskyi

Украинские власти обратились к представителям Камбоджи с просьбой помочь с обучением солдат Украины по проведению операций по разминированию.
Запрос прозвучал от украинской стороны во время встречи генерального директора Камбоджийского центра по разминированию Хенга Ратаны с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко. Информацию сообщает газета Камбоджи Khmer Times.

Ратана ответил, что Украине необходимо отправить официальный запрос с запросом помощи камбожскому правительству. Ранее, Нацкомитет по разминированию и содействию пострадавшим Камбоджи выступил с призывом прекратить использование кассетных бомб в русско-украинском конфликте. 

Юлия Свириденко также отметила, что навыки и опыт Камбоджи в области разминирования очень полезен для украинской стороны. 

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#солдат
#военные
#украина
#вооружение
#мина
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На Западе опасаются, что ВС РФ легко уничтожат F-16
19FortyFive: Устаревшие F-16 на Украине станут лёгкой целью для ВС РФ
15 сентября 2023, 11:24

Фото: iStock/KuntalSaha

Западные аналитики считают, что переданные Киеву Данией истребители F-16 станут легкой целью для российских систем ПВО и будут уничтожены. Об этом написала обозреватель Майя Карлин в статье для 19FortyFive.
По ее словам, многие западные аналитики сомневаются в том, что использование ВСУ истребителя F-16 окажет существенное влияние на поле боя с ВС РФ.

«Пожалуй, наиболее заметная критика исходит от военных экспертов, которые опасаются, что эти истребители могут стать легкой мишенью для современного ракетного арсенала России», — говорится в материале.

Она отметила, что Киев получит устаревшие варианты самолетов, которые должны были утилизировать. Также журналистка добавила, что истребитель F-16 еще ни разу не участвовал в бою против ПВО России.

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#всу
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#истребители
#пво
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Конгрессвумен напомнила, что Украина не входит в состав США
Тейлор-Грин: Украина не штат США, не следует разжигать прокси-войну с Россией
15 сентября 2023, 11:05

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что Украина — это не 51-й штат США, по этой причине Вашингтон не должен разжигать прокси-войну с Москвой. Об этом Тейлор-Грин написала в социальной сети.
Тейлор-Грин отметила, что миссия американского министерства обороны заключается в защите США и предотвращении войны, а не в том, чтобы «разжигать прокси-войну с РФ». Она добавила, что не отдаст свой голос ни за один законопроект, финансирующий украинский конфликт.

Напомним, ранее исследовательская служба конгресса США выпустила доклад о финансовой поддержке Киеву, где обеспокоились надлежащим контролем за финансированием Украины из-за возможных случаев коррупции и мошенничества в стране.

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#сша
#конфликт
#законопроект
#всу
#рф
#служба
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СВО: последние новости с фронта, контратака ВСУ и оставленные позиции
15 сентября 2023, 11:05

Фото: iStock/Sergii Zyskо

Украинские военнослужащие оставили позиции у Стельмаховки и Южнодонецком направлении, а на Бахмутском направлении пошли на штурм. О том, какая обстановка складывается на линии боевого соприкосновения и какие позиции заняли российские войска, читайте в материале «Радио 1».

ВСУ обстреляли Херсонскую область


Украинские военнослужащие нанесли удар по жилому кварталу Новая Каховка с применением западного вооружения. ВСУ обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Херсонской области. Разрушены четыре многоквартирных дома.

ВСУ оставили позиции


О самовольном оставлении позиций украинскими военнослужащими рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, группа из восьми человек покинула свои позиции вопреки приказам командующих держать рубежи. Бойцы ВСУ приняли решение отойти из-за больших потерь в районе Стельмаховки и в связи с продолжающимися обстрелами со стороны российской армии.Кроме того, что на Южнодонецком направлении колонна ВСУ обратилась в бегство из-за прицельной работы российского танка. Экипаж боевой машины смог уничтожить несколько танков и живую силу противника. Оставшиеся бойцы украинской армии прекратили попытки наступления и отступили.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о положении ВСУ на Донецком направлении и сообщил, что российские военнослужащие отразили восемь атак противника. В результате боев, украинская сторона потеряла батальон солдат. По словам эксперта, наступление в этом направлении со стороны ВСУ будет продолжаться, так как одним из главных вопросов СВО является освобождение Донбасса. Дандыкин добавил, что вероятно, истратив резервы, ВСУ вскоре перейдут на данном направлении в оборону.

Военные ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
Военные ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат

Воздушная тревога в Харькове


Минувшей ночью в трех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены зазвучали в Полтаве, Харькове, Днепропетровске и некоторых районах Запорожья, которые находятся под контролем украинских военных.

Последние новости СВО

 
Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает о переходе к обороне ВСУ в районе сел Новомайорское и Новодонецкое. Кроме того, на данных направлениях в армии противника проводится ротация из-за существенных потерь. Противник отступил на исходные позиции на рубеже Приютное — Старомайорское после серии атак.
Очередной десант ВСУ был уничтожен при попытке высадки на остров Алешкинский.

Телеграм-канал «WarGonzo» сообщает о штурме украинскими подразделениями Курдюмовки на Бахмутском направлении. Успеха украинские военнослужащие не достигли. В районе Авдеевки в контратаку пошли российские военнослужащие. Им удалось вернуть ряд утраченных ранее позиций. Украинская армия нанесла удары по российским позициям в Андреевке, Бахмуте и Соледаре. Ожидается, что в районе этих населенных пунктов развернуться ожесточенные бои. 

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#минобороны
#вооружения
#солдат
#удар
#воздушная шойгу
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В США раскрыли, что произойдет с Зеленским
Экс-морпех США Хо: Зеленского свергнут, если конфликт на Украине не остановится
15 сентября 2023, 10:00

Фото: iStock/Tomas Ragina

Экс-капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо заявил, что украинского лидера Владимира Зеленского ждет государственный переворот, если конфликт на Украине будет продолжаться. Об этом Хо сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам американского бывшего морпеха США, на данный момент Зеленский находится в отчаянии. Он также отметил, что Украина в любом случае проиграет этот конфликт, так как Россия гораздо сильнее.

Хо добавил, что лучший исход для Зеленского заключается в замораживании конфликта, а худший грозит бунтом и переворотом.

Напомним, ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у Украины нет достаточного количества ресурсов, чтобы пережить вооруженное противостояние с Россией. По мнению эксперта, Украина не протянет даже полгода, если не примет решение сложить оружие прямо сейчас.

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#сша
#россия
#конфликт
#оружие
#украина
#страны
#ес
#зеленский
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Марочко: Группа ВСУ самовольно покинула свои позиции у Стельмаховки
15 сентября 2023, 08:30

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

На Купянском направлении группа ВСУ из восьми человек, нарушив приказ офицера, самовольно покинули свои позиции. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
По его словам, украинские военные понесли большие потери при длительном обстреле артиллерией со стороны ВС РФ в районе Стельмаховки.

«В связи с утратой боеспособности из-за больших потерь, на одном из ВОП северо-западнее данного Стельмаховки, украинские боевики решили отойти, и запросили разрешение у командования покинуть занимаемые позиции», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что офицер ВСУ запретил военным покидать позиции по незащищенной связи, однако несмотря на это восемь украинских военных оставили свои позиции.

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#военные
#telegram
#всу
#вс рф
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Военные ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
15 сентября 2023, 07:38

Фото: iStock/Michele Ursi

Военнослужащие Украины отправили российских солдат, взятых в плен, на минное поле. Об этом свидетельствует видео, попавшее в распоряжение РИА Новости.
«Видео было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем ВСУшники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: "Если дойдешь, свободен», - рассказал источник агентства.

На видео видно, как группа бойцов ВСУ под прицелами автоматов отправила на минное поле безоружных людей в форме российской армии, выкрикивая при этом разные оскорбления. Один из украинских боевиков открыл огонь в сторону одного человека, после чего произошел взрыв.

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#взрыв
#скандал
#всу
#вс рф
#минобороны
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Гагин раскрыл подробности уничтожения Challenger 2 у Работино
Гагин: ВС РФ специально охотились за Challenger 2, его загнали в засаду
15 сентября 2023, 07:11

Фото: iStock/Wirestock

Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские военные после обнаружения танка Challenger 2 организовали засаду и уничтожили его из противотанкового ракетного комплекса, восстановлению он не подлежит.
По его словам, российская разведка обнаружила Challenger 2 у села Работино. Он был в составе бронегруппы из советских образцов, которая охраняла британский танк.

«Его задачей было наносить удары из закрытых позиций – у него достаточно хорошее вооружение, хорошая пушка, но при этом они его берегли. Зная маршруты передвижения, на него просто была создана засада, в которой были созданы условия для его поражения. Собственно говоря, из отечественного ПТРК он был уничтожен», - цитирует РИА Новости Гагина.

Советник Пушилина подчеркнул, что британский танк восстановить не представляется возможным, так как он полностью выгорел и развеял миф о том, что британское оружие непобедимо.

Гагин отметил, что такая судьба уготована для всего вооружения, полученного Украиной от стран Запада. Российские военные уже проявляют охотничий азарт и инстинкт, а на иностранные модели объявлена настоящая охота, заключил он.

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#всу
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