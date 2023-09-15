Путин назвал число добровольцев, желающих быть участниками СВО

Член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что Украина — это не 51-й штат США, по этой причине Вашингтон не должен разжигать прокси-войну с Москвой. Об этом Тейлор-Грин написала в социальной сети.