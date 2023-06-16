Путин озвучил потери ВСУ при контрнаступлении

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«Потери у них большие: больше, чем 1 к 10 по сравнению с российской армией. При контрнаступлении 186 танков потеряно украинской армией и 418 бронемашин», - рассказал российский лидер.
По его словам, ВСУ продолжают свои попытки прорвать российскую оборону прямо сейчас. Украинские военные смогли подобраться к первой линии обороны, однако потеряли уже несколько танков.
Путин также заявил, что Вооруженные силы Украины не имеют успехов при контрнаступлении. По его словам, у ВСУ шансов нет. Ни на одном из участков Киев не достиг целей.