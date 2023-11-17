«Путин не должен выиграть»: НАТО о прорыве ВС РФ в Авдеевке, чем важен город

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Ряд украинских телеграм-каналов сообщил, что российская армия прорвала линию обороны ВСУ и вошла в Авдеевку. Редакция «Радио 1» расскажет, когда ожидать полного освобождения населенного пункта, какое стратегическое значение имеет город, и что говорят на Западе о ситуации на линии фронта.
ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ в Авдеевке
Информационный портал «Военное обозрение» сообщил со ссылкой на украинские телеграм-каналы, что российским силам удалось прорвать линию обороны противника и войти в Авдеевку с северной части города.
Прежде порталы, освещающие события в зоне проведения спецоперации, сообщали, что Авдеевское направление продолжает оставаться «горячим». Вокруг города ВС РФ образовали полукольцо и продолжают вытеснять противника. Информацию о вхождении в город российской армии подтвердил член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев.
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«Российская армия действительно вошла в Авдеевку», — отметил Соболев.В беседе с изданием NEWS.ru, генерал рассказал о значении населенного пункта. Он заявил, что Авдеевка важна в тактическом плане. Соболев добавил, что для того, чтобы добиться выполнения целей СВО, нужно формировать группировки, которые будут проводить наступательные действия.
Стратегическое значение Авдеевки
Ряд западных изданий неоднократно сообщал, что продвижение ВС РФ севернее Авдеевки представляет собой серьезную угрозу для ВСУ. Если железнодорожная ветка будет перерезана российскими бойцами, противник будет вынужден искать новые пути, по которым будет идти снабжение.
Кроме того, Авдеевка с 2014 года является укрепрайоном ВСУ. В городе размещены склады с тяжелой техникой противника, вооружением. Если ВС РФ полностью освободят населенный пункт, они будут иметь оперативный простор. Избавившись от присутствия врага в городе, российские военные смогут продвинуться вперед.
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Российским подразделениям удалось продвинуться к железной дороге, по которой идет снабжение группировки ВСУ, пишет издание Bild. Авторы статьи сравнили взятие города в полукольцо с Бахмутом, «борьбу за который выиграл Путин». Авторы статьи обеспокоились тем, что ВС РФ перехватывают инициативу на фронте и поражают западную технику.
Издание также сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает надеяться на то, что ВСУ смогут отстоять позиции, благодаря поставкам оружия из Германии и США.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе прежде заявил, что ВС РФ начали операцию по окружении Авдеевки, что стало неожиданностью для альянса. Он назвал ситуацию в зоне проведения СВО сложной и подчеркнул, что НАТО не может дать Владимиру Путину одержать победу в противостоянии, поэтому помощь Киеву прекращена не будет.
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Анастасия Крестьянова